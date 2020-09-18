تمديد التعليم عن بعد في البيضاء

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، أنه تقرر تمديد اعتماد الدراسة عن بعد ، حصريا ، بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بكل الأسلاك، والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية ، في مجموع عمالات مقاطعات الدار البيضاء . وذكر بلاغ للأكاديمية ، اليوم الجمعة ، أن القرار يهم كلا من ، الدار البيضاء أنفا، والفداء – مرس السلطان ، والحي الحسني، وعين الشق، والحي المحمدي- عين السبع، وابن مسيك، ومولاي رشيد ، وسيدي البرنوصي ، لمدة أسبوعين إضافيين .

وحسب الأكاديمية، فإن القرار ينطبق كذلك، على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا.

أما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار ، والمنتمين إلى باقي المديريات الإقليمية التابعة للجهة ، فسيستمرون في التحصيل الدراسي حسب النمط المعتمد وفق اختيار الأسر (التعليم الحضوري أو عن بعد)، مع احترام البروتوكول الصحي وما يقتضيه من تدابير وقائية.

وتهيب الأكاديمية بأطرها الإدارية والتربوية، والشركاء والمتدخلين في المنظومة الجهوية للتربية والتكوين ، بمواصلة التعبئة والانخراط لإنجاح مختلف محطات الدخول المدرسي 2021/2020 .