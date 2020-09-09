الملك يهنئ رئيس طاجيكستان بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس إمام علي رحمان ،وأصدق المتمنيات لشعب طاجيكستان بمزيد التقدم والنماء.

كما أعرب جلالة الملك ، بالمناسبة، عن ارتياحه لما يجمع المملكة المغربية وجمهورية طاجيكستان من علاقات مبنية على وشائج الأخوة والتضامن ، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا مع الرئيس إمام علي رحمان من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين .