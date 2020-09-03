كورونا … 1402 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و866 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 66 ألفا و855 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 51 ألفا و223 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1253 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,9 في المائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (496 حالة)، ومراكش-آسفي (191)، ودرعة-تافيلالت (147)، وفاس-مكناس (147)، والرباط-سلا-القنيطرة (134)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (89).

كما تم تسجيل 72 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و54 حالة بسوس-ماسة، و35 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و24 حالة بجهة الشرق، و12 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، وحالة واحدة بجهة كلميم-واد نون.

أما توزيع حالات الوفيات الجديدة، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 14 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 حالة بجهة مراكش-آسفي، وأربع حالات بفاس-مكناس، وحالتين بكل من جهتي درعة-تافيلالت والعيون الساقية الحمراء، وحالة وفاة واحدة بكل من طنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة وجهة الشرق.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 184,1 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 3,9 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألفا و882 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و934 ألفا و269 حالة.

وأصبح مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، يبلغ 14 ألفا و379 حالة، أي بمعدل 39,6 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 193 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.