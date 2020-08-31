نادي القضاة بالبيضاء يتجه للقضاء لمواجهة حملات التشهير في “يوتوب”

أعلن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالبيضاء عزمه « سلوك جميع المساطر القانونية في مواجهة القائمين على قناة بموقع يوتوب” بسبب بثها فيديوهات “تتضمن أكاذيب وإهانات جارحة في حق العديد من القضاة بهدف تشويه سمعتهم لدى الرأي العام، خدمة لأجندات جهات معينة”.

وأوضح بلاغ للنادي أن أصحاب القناة نفسها “يعتقدون أن البحث عن البوز عن طريق التشهير بإخفاء الهوية سيحول دون تنزيل القانون في حق أفعالهم الجرمية”.

وقال البلاغ نفسه أن النادي عقد اجتماعا عن طريق آليات التواصل عن بعد، خُصص للتداول في شأن الفيديوهات المفبركة التي ما فتئت تنشرها قناة مجهولة على “يوتيوب” تدعى “بلا حدود”.

وأشار بلاغ إلى أنه بعد نقاش مستفيض، خلص الاجتماع إلى التأكيد على “تضامنه المطلق مع جميع القضاة الذين يتم تشويه سمعتهم بشكل ممنهج من طرف القائمين على تلك القناة، بهدف إرهابهم وثنيهم عن القيام بمهامهم الدستورية في ضمان سيادة القانون”.

وسجل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، في بلاغه الموقع من طرف مصطفي رزقي، رئيس المكتب الجهوي، أن “العشرات من الفيديوهات المنشورة في تلك القناة تشكل أفعالا جرمية معاقبا عليها بعقوبات حبسية، ولا علاقة لها بالعمل الصحافي المهني المسؤول”.

ودعا المكتب الجهوي “الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في صيانة سمعة وهيبة واستقلالية القضاء وكرامة القضاة كالتزام دستوري”.