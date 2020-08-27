ملفات عالقة تتحرك في الشباب والرياضة

تعقد نادية بنعلي، الكاتبة العامة لقطاع الشباب والرياضة غدا (الجمعة) لقاءا مع أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الوزارة لتدارس ومناقشة مجموعة من المشاكل والقضايا العالقة بالقطاع

واعلنت الجامعة النمظوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين أن اللقاء يأتي في إطار الحوار الاجتماعي التي أطقلها الوزير عثمان الفردوس مع الفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية بقطاع الشباب والرياضة وتبعا للمحطات التشاورية التي عقدتها الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع الإدارة حول مجموعة من المواضيع التي تهم القطاع في إطار المقاربة التشاركية التي دأب الوزير على تفعيلها تماشيا وخطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الانفتاح على النقابات وجعلهم في تدبير الشأن القطاعي.

ياسين قطيب