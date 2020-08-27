اغتصاب جماعي لقاصر

باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق باغتصاب جماعي لقاصر تبلغ 15 سنة.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن ثلاثة أشخاص تتوزع أعمارهم بين 24 سنة و28، متورطون في التغرير بقاصر واستدراجها، قبل التناوب على اغتصابها وهتك عرضها بالعنف.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين من ذوي السوابق القضائية، استغلوا صغر سن الضحية للتغرير بها، تنفيذا لمخطط استغلالها جنسيا لإشباع نزواتهم، إذ بمجرد الانفراد بها، تحولوا إلى ذئاب بشرية وكشروا عن أنيابهم، ليشرعوا في التناوب على اغتصابها باستعمال العنف لإخراس صوتها.

وأوضحت المصادر أن الجناة، بعد أن قضوا وطرهم، قرروا إطلاق سراح الضحية، ظنا منهم أن تعنيفها سيجعلها تعجز عن الكشف عما جرى لها، وهو ما يمكن أن يجنبهم الاعتقال والمساءلة القضائية.

وكشفت مصادر متطابقة، أن إيقاف المشتبه فيهم، تم بناء على أبحاث ميدانية بعد التوصل بشكاية حول واقعة تعرض قاصر لهتك العرض على يد ثلاثة أشخاص، وهي المعلومات التي استنفرت المصالح الأمنية ببني ملال، وتوجت بتحديد هوية المشتكى بهم وإيقافهم.

وأوردت المصادر، أن إبلاغ المصالح الأمنية في الوقت المناسب، ساعد على إيقاف الجناة في أسرع وقت، فاعتمادا على شكاية أسرة الضحية والاستماع إليها بحضور ولي أمرها، كشفت القاصر تفاصيل ما تعرضت له من اغتصاب وحشي على يد جانحين وثقت فيهم بعد أن غرروا بها لاستدراجها.

وأمام المعطيات الخطيرة التي توصلت بها المصالح الأمنية، واعتمادا على أوصاف المتهمين ومسرح الجريمة، استنفرت الشرطة مختلف عناصرها، وهو ما توج بتحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم ساعات بعد ارتكاب الجريمة.

وبعد إيقاف المشتبه فيهم، تقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وظروف وقوعها، ولتحديد باقي الجرائم الأخرى التي تورط فيها الجانحون، خاصة أنهم من ذوي السوابق، في انتظار إحالتهم بعد انتهاء الأبحاث، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.

محمد بها