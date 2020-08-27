السائقون والحراس مستهدفون

واحد من بين عشرة رجال يتعرض للتحرش من زميلة في العمل أو رئيسة

تجمع جمعيات للدفاع عن الرجل أن التحرش بالنساء في ارتفاع مطرد، خلافا لما يسوق في وسائل الإعلام بأن المرأة هي دائما ضحية للتحرش. وفي الوقت الذي تنفي الجمعيات نفسها وجود دراسة ميدانية لمعاناة الرجال من التحرش، فإن دراسات عالمية تشير إلى أن العدد في ارتفاع، إذ يتعرض رجل واحد من بين عشرة رجال إلى التحرش، نصفهم من قبل زميلات في العمل أو رئيسات في العمل، إضافة إلى بعض الزبونات.

ولا تخفي الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ارتفاع “حالات تحرش النساء بالرجال”، وتصنف في سياق العنف المعنوي، خصوصا عندما تكون العلاقة بين رئيسة العمل أو مسؤولة في شركة ما وبين موظف أو مستخدم تحت إمرتها”.

وتزداد حدة العنف ضد الرجل “عندما يرفض تحرش رئيسته به، فيقع في مشاكل لا حصر لها. قد يتعرض للطرد أو الفصل، ويُدرج في قائمة العاطلين من العمل”، كما توضح الشبكة في تصريحاتها أنه “أحيانا تتهم المتحرشة ضحيتها بأنه عمد إلى سرقتها أو تعنيفها، إما انتقاما منه أو للضغط عليه ليذعن لرغباتها الخاصة”، فالنساء لسن وحدهن ضحايا التحرش الجنسي، فهناك رجال يتعرضون للتحرش من قبل بعض النساء، وإن كانت نسبتهم أقل مقارنة.

وترصد الشبكة وقائع التحرش التي تعرضت لها هذه الحالات، إذ تمت في مكان العمل بشكل أساسي، وعندما لا ينساق الضحايا يكون مصيرهم الطرد، وهناك أيضا حالات سائقي بعض النساء أو حراس بعض الفيلات، فلا أحد يستطيع أن ينكر وجود ظاهرة التحرش ضد النساء، التي تعتبرها الشبكة “مظهرا من مظاهر التعنيف والتحقير والمس بالكرامة”، مؤكدة على ضرورة وضعها في سياقها وحجمها دون تضخيم أو تهويل.

وتحذر الجمعيات نفسها من التعميم والتنميط حتى لا تعمق الهوة بين الجنسين، وتعتبر أن سبب التحرش بالرجال يكمن في الفقر والتهميش والهشاشة والأمية، وتداخل العوامل النفسية والتربوية والاجتماعية، والتصدي لها في نظرها يستوجب استثمار كل القنوات التي من شأنها المساعدة على الحد منها.

خالد العطاوي