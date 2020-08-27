تلاعبات في دعم الجهات للصحة

بدأ يتصاعد دخان نار تلاعبات في أغلفة مالية، خصصتها الجهات للمساهمة في المجهود المادي لوقف انتشار فيروس كورونا، إذ حاصرت بعض مجالسها مديرين جهويين للصحة بحقائق، تفيد وجود أرقام مبالغ فيها ضمن لوائح المستفيدين وباقي المصاريف.

وكشفت مواجهة بين المدير الجهوي للصحة بأكادير ورئيس جهة سوس ماسة، خلال اجتماع رسمي مخصص لتدارس مشاركة المجلس الجهوي، أول أمس (الثلاثاء)، النقاب عن حصة الجهة من التلاعبات المذكورة، على هامش كلمة مدير الصحة أمام المنتخبين الذين رفضوا أن يعاملهم مثل موظفين لديه.

وعقد مكتب المجلس الاجتماع المذكور، بشكل طارئ، لتخصيص مبلغ إضافي لدعم وزارة الصحة بالجهة، بعد جدل واكب صرف 30 مليون درهم لتغذية الأطر الطبية وأداء ثمن الأدوات والمواد الصحية.

وعرفت دورة مجلس الجهة نقاشا حادا بين الأعضاء بخصوص استفادة أزيد من 500 فرد من الطاقم الطبي من التغذية لما يفوق ثلاثة أشهر، علما أن الطاقم الطبي الذي يشتغل بقسم “كوفيد 19” لا يتجاوز 50 فردا، فيما لم يجد الرئيس بدا من الرد على المتسائلين بأن المدير الجهوي للصحة هو الذي حدد لوائح المستفيدين.

ورصد مجلس جهة سوس ماسة مجموعة من الاعتمادات اللازمة لتقديم المساعدة لسكان الجهة المتضررة، ودعم المجهودات التي تبذل من قبل القطاع الصحي ليكون في مستوى المرحلة.

وخصصت هذه الاعتمادات حسب مجلس الجهة، لاقتناء معدات ومستلزمات صحية بما قيمته 10 ملايين درهم، حصة أولى، بالإضافة إلى اقتناء مواد غذائية لفائدة الأسر المتضررة المعوزة بغلاف مالي ناهز 10 ملايين درهم.

وقررت الجهة اقتناء مواد تطهير وتعقيم بميزانية تقدر بـ 200 ألف درهم، إذ نسقت إدارة الجهة مع مصالح الخزينة الجهوية والمصالح الجهوية للصحة في الترتيبات الإدارية والمالية لصرف الاعتمادات المذكورة ، تحت إشراف والي الجهة والمصالح الجهوية للصحة، عملا بمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 1248 بتاريخ 25 مارس 2020.

ومن جهتها، عبأت المديرية الجهوية للصحة، بمعية المركز الطبي الجامعي لأكادير، طاقما طبيا متخصصا، كما تم تزويد المختبر بما يلزم من التجهيزات البيوطبية، وغيرها من وسائل العمل الأخرى، سواء منها التي وفرتها وزارة الصحة، أو التي تم اعتمادها في إطار شراكة مع مجلس جهة سوس ماسة.

ويذكر أن التحاليل المخبرية التي تكفل بإجرائها المختبر التابع للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لم تقتصر على المرضى المحتملين في عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، بل تمتد لتشمل المرضى المحتملين في الجهات الثلاث التي تغطي الأقاليم الجنوبية.

ي. ق