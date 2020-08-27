إدانة معتقلي جرادة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة في وقت متأخر من الأربعاء الماضي، حكمها على سبعة معتقلين من نشطاء جرادة، اعتقلوا خلال احتجاجات بعد وفاة شاب سقط في بئر للفحم الحجري المعروفة بـ”الساندريات” في يوليوز الماضي.

وجاءت الأحكام موزعة ما بين شهرين إلى سنة حبسا نافذا في حق ستة محكومين، وغرامات تراوحت ما بين خمسمائة وخمسة آلاف درهم في حق الجميع، بينما جاء الحكم في حق معتقل سابع مقتصرا على ما قضاه، وهو معتقل لا سوابق قضائية له.

وجاءت الأحكام بعد مداولات ومرافعات امتدت لأكثر من ست ساعات شهدت في عدة مراحل من مجرياتها نقاشا حادا بين النيابة العامة والدفاع بخصوص بعض جوانب صحة تطبيق للمسطرة الجنائية ،من بينها عدم توفر الدفاع على بعض الوسائل المستعملة في الإدانة ، وعلى رأسها تحديدا الأقراص المدمجة .

محمد المرابطي (وجدة)