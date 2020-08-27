تلقى رئيس جماعة شهير نصائح من شخصيات نافذة، مقربة من دوائر القرار، تدعوه إلى التراجع عن فكرة “الحريك”، التي بدأت تراوده، منذ أن علم أن ملف فساده، سيعرض على القضاء، وبموجبه ستتم محاكمته.

رئيس الجماعة، الذي تقلد منصبا كبيرا في عهد حكومة بنكيران، يريد مغادرة البلاد “حسي مسي”، كما فعل حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، للنجاة من الحساب والعقاب.

ولعب فيروس “كورونا” دورا كبيرا في تأخير محاسبة الرئيس المعلوم، وهو الذي كان يطمح إلى تولي منصب أمين عام حزب، قبل أن تأتيه الصفعات من كل الجهات، ليرتد سلاحه، وينحصر تفكيره فقط في طريقة تنظيم “الهروب الكبير” خارج الوطن، للإفلات من الحساب.

هذا الرئيس “الكبير”، ومعه رؤساء آخرون تنتظرهم محاسبة عسيرة أمام محاكم جرائم الأموال، بسبب تقارير ساخنة ومليئة بالخروقات والتجاوزات المالية والإدارية، أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، خلال جولات تفتيش أجريت في وقت سابق من السنة الماضية.

عبد الله الكوزي