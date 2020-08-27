الشباب يتفاعل مع خطاب 20 غشت

إطلاق حملات تحسيس وتوعية ومبادرات لمواجهة التراخي في احترام تدابير الوقاية

سارعت العديد من المنظمات الشبابية إلى التفاعل مع الخطاب الملكي لمناسبة ذكرى 20 غشت، الذي دعا كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لجائحة “كوفيد 19”.

وقررت شبيبة العدالة والتنمية إعطاء دفعة جديدة للحملة، التي انخرطت فيها تنظيماتها خلال فترة الحجر الصحي، إذ تفرض الوضعية الوبائية اليوم، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات، استنهاض جميع الجهود، للتحسيس بمخاطر الوباء، وتعزيز الإجراءات الاحترازية.

في هذا الإطار، أكد محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في حديث مع “الصباح”، أن الحملة التي اختير لها شعار “أحميك وطني”، ستتواصل على مدى أربعة أسابيع المقبلة، عبر مختلف أرجاء التراب الوطني، للتحسيس والتوعية بأهمية التدابير الاحترازية التي قررتها السلطات لمكافحة انتشار الفيروس، وهي الحملة التي ستخرج هذه المرة إلى الشارع، بتنسيق مع السلطات المختصة، بعد أن ظلت مقتصرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الحجر.

وتفاعلا مع الخطاب الملكي، الذي دعا كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي للوباء، بادرت شبيبة “بيجيدي” إلى برمجة ندوة خاصة، صباح أمس (الأربعاء)، في إطار فعاليات الملتقى الوطني، استدعت لها عددا من الأطباء والمختصين، للحديث عن وباء كورونا والجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة لمكافحة تفشي الوباء، وهي مناسبة، يقول أمكراز، في تصريحه لـ “الصباح”، لحث الشباب على الانخراط الواسع في حملة التعبئة والتحسيس، إيمانا من الجميع، أن معركة مواجهة الوباء، تهم جميع المواطنين وجميع الهيآت، خاصة فئة الشباب.

ومن المقرر أن تعرف الحملة، التي سيتم تأطيرها بنشاط مركزي، تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات، مع فتح المجال للشباب بالأقاليم والفروع للإبداع والابتكار، واستثمار كل وسائل التواصل من وصلات ومناشير ولقاءات مباشرة، في تنسيق تام مع السلطات الصحية والترابية، من أجل مواجهة حالة التراخي المسجلة في احترام تدابير التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، والتعقيم والنظافة.

من جهتها، دعت شبيبة التجمع إلى إبداع مبادرات خلاقة بتعاون وشراكة مع مختلف التنظيمات الموازية والهياكل الحزبية، لمساندة جهود السلطات العمومية في التحسيس وتوعية المواطنين، والتنبيه إلى ضرورة الالتزام الفردي والجماعي، وتغليب روح المسؤولية والمواطنة الحقة، تفاديا لوضعية أصعب وأسوأ من الوضعية الحالية.

وأطلقت الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية حملة وطنية للتوعية والتحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، اختارت لها شعار “المواطنة التزام”، للمساهمة في إنجاح المجهود الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وثمنت الشبيبة مضامين الخطاب الملكي، واهتمام جلالته بسلامة وصحة المواطنين، داعية جميع التمثيليات المحلية والإقليمية والجهوية للشبيبة التجمعية وكافة مناضليها للانخراط في التعبئة الجماعية والتوعية والتحسيس، بواسطة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت شبيبة التجمع إلى الالتزام بتدابير الوقاية، وإلى المزيد من اليقظة والالتزام بالشروط الصحية والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات باستمرار في الأماكن العمومية، وتفادي الأماكن المزدحمة، كما دعت مختلف وسائل الإعلام إلى مضاعفة الجهود للتوعية بمخاطر الجائحة.

برحو بوزياني