مرفوق: ليس ظاهرة

> كيف يمكن تحديد تحرش النساء بالرجال.. وهل يرقى إلى مرتبة ظاهرة بالمعنى السوسيولوجي للكلمة؟

> يبقى التحرش جريمة مهما كان جنس المتحرش أو المتحرش به، فالتحرش يشير إلى تحقيق لرغبة أو لذة عبر الإكراه أو العنف أو التهديد، فممارسوه يعانون عطبا نفسيا والمتحرش بهم أيضا يعانون من تبعات نفسية واجتماعية، أما موضوع تحرش النساء بالرجال فهو يثير الكثير من اللغط و الجلبة لدى الرجال خصوصا داخل المجتمعات الذكورية، فبسؤال بسيط للرجال حول تحرش النساء بهم فإنك لن تجد له أهمية تذكر على المستوى الأخلاقي، ووقع الفعل عليهم ليس بالتأثير نفسه وقوة وقع فعل التحرش على المرأة.

فمن الناحية السوسيولوجية التحرش هو عبارة عن مشكلة اجتماعية وليس بظاهرة، فلكي يكون ظاهرة سوسيولوجية عليه أن يستوفي مجموعة من الشروط كأن يكون التحرش شاملا وعموميا، وأن يمارس القهر على من يقومون به، وأن يكون مستقلا عن الأفراد بمعنى أن التحرش يحصل في بنيات اجتماعية خاصة به، كما يمكن اعتبار التحرش شذوذا اجتماعيا عن المتعارف والمتفق عليه.

فما نحتاجه في هذه الحالة هو الدعم النفسي الاجتماعي للمتحرش والمتحرش به، أي خدمة تروم إعادة إدماجهما وفق ضوابط وقيم المجتمع وقواعد السلوك المتعارف عليها.

> ما هي مستويات التحرش وكيف يمكن تمييزها عن الإغراء باعتباره سلاحا أنثويا؟

> في اعتقادي الإغراء لا يختلف عن التحرش وإنما يكون الممهد الرئيس لفعل التحرش، عموما يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات متداخلة لفعل التحرش، المستوى الأول يبتدئ من فعل الإغراء والذي يكون ليّنا soft عبر نظرات خاصة متفحصة تعقبها ملامح وحركات تدل على الرغبة في الآخر، ثم مستوى التحرش اللفظي بكلمات جميلة أو نابية أو كلمات توحي بفعل الرغبة المراد تحقيقها، ثم مستوى فعل التحرش كفعل مادي يؤشر عليه.

أما ما يتعلق بمسوغات التحرش فعموما يمكن تصنيفها إلى سلوك نفسي مرضي، و إلى فعل انتقامي، وإلى فعل تراتبي يمارس به المتحرش فعله بصفته سلطة (في العمل …..)، وإلى فعل رضائي يتطور إلى إكراه جسدي.

> هناك من يربط التحرش الأنثوي بتزايد مكانة المرأة في المجتمع وامتلاكها نوعا من السلطة على الرجل.. ما تعليقك؟

> يمكن أن يكون هذا تمثلا تحمله بعض النساء المتحرشات بالرجال، إلا أنه في حقيقة الأمر يبقى التحرش جريمة ضد الأفراد، ولا يدل سوى على نوع من الشذوذ عن العادي داخل المجتمع. وإن ظاهرة التحرش بالنساء أو الرجال سلوك يعرفه جل المجتمعات وإن بدرجات متفاوتة، وبالتالي فتحرش النساء بالرجال داخل مجتمع ذكوري ليس مؤشرا على الرقي والتحضر ومظهرا من مظاهر تمكين المرأة من حقوقها.

أجرى الحوار: عزيز المجدوب

* باحث في علم الاجتماع