كورونا يعصف بـ 65 ربانا بـ”رام”

تلقوا رسائل من دفاع الشركة تأسف لفصلهم لأسباب اقتصادية

شرعت إدارة الخطوط الملكية المغربية في تنزيل المخطط الاجتماعي، القاضي بتقليص عدد المستخدمين العاملين لديها، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهو المخطط، الذي يتضمن تسريح حوالي 800 أجير من مختلف الفئات. وأفادت مصادر “الصباح” أن عددا من الربابنة ورؤساء الأطقم التجارية توصلوا، أول أمس (الثلاثاء)، برسائل الفصل عن العمل، لأسباب اقتصادية، همت حوالي 65 ربانا و16 من العاملين في الخدمات الأرضية، في أول دفعة من مخطط التسريح، الذي يشمل 140 ربانا، وهو القرار الذي اضطرت إليه الشركة، في إطار عدد من التدابير، لمواجهة الأزمة المالية التي عصفت بها، والتي فرضت عليها التخلي عن عدد من الطائرات، وتقليص كتلة الأجور، بعد توقف الأسطول عن العمل، والاكتفاء بالرحلات الاستثنائية.

وتوصل المعنيون بالتسريح، لأسباب اقتصادية، برسائل الفصل عبر البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل، من دفاع الشركة، الذي يخبر المعنيين بأن قرار الفصل المذكور، سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 31 غشت الجاري، وستوضع رهن إشارة المتخلى عنهم، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، شهادة العمل وتوصيل بتصفية حساب، يتضمن جميع المستحقات الناتجة عن تنفيذ العقد والتعويض عن الأخطار.

وكشفت مصادر “الصباح” أن الشركة حرصت على تنزيل مخطط التسريح لأسباب اقتصادية، في احترام لمقتضيات مدونة الشغل، بما يعنيه ذلك من احتساب سنوات الأقدمية وتعويضات التسريح، أي أن التعويضات التي سيتقاضاها الربابنة المسرحون ستتراوح ما بين 300 مليون و400، كل حسب وضعيته، خاصة أن هناك من قضى أزيد من عشرين سنة في خدمة الشركة.

ولم يفت دفاع الشركة التعبير عن أسفه، وهو يشعر المعنيين بالتسريح لأسباب اقتصادية، مؤكدا أن القرار حظي بموافقة السلطات، ممثلة في شخص عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، بمقتضى القرار عدد 1299، المؤرخ بتاريخ 18 غشت.

وارتكزت الشركة، في اعتماد قرار التسريح لأسباب اقتصادية على الفصل 70 من مدونة الشغل، وهو الأمر الذي سبق لجمعية الربابنة أن رفضته، في رسالة إلى خديجة بن الشويخ، عامل عمالة الحي الحسني، باعتبارها ممثلة للسلطة المخول إليها دراسة ملفات المقاولات التي اضطرت، تحت تأثير الأزمة، إلى طلب تسريح جزئي أو جماعي لمستخدميها، لأسباب اقتصادية، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.

وأكد الربابنة أن مقتضيات الفصل 66 من المدونة تفرض إجراء مفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي مع ممثلي المستخدمين ولجنة المقاولة، من أجل التوصل إلى حلول متوافق عليها.

برحو بوزياني