إدانة مقاول بمكناس

أدان القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، صاحب مقاولة للترصيص، بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 274 ألفا و75 درهما، بعد مؤاخذته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، طبقا للفصلين 316 و317 من مدونة التجارة، في حين صرح ببراءته من جنحة النصب.

وأثيرت القضية، أواخر نونبر الماضي، عندما بدأت الشكايات تتقاطر على المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية، تقدم بها العديد من الأشخاص، يعرضون فيها أنهم وقعوا ضحايا عملية نصب واحتيال مكتملة الشروط والأركان من قبل صاحب مقاولة للترصيص. وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتكين تسلموا من المقاول شيكات بنكية، في إطار معاملات تجارية مختلفة، وحينما تقدموا لاستخلاصها من الجهة المسحوب عنها أرجعت لهم بملاحظة “انعدام المؤونة”، ما جعلهم يرفعون دعاوى قضائية في مواجهته، معززة بشهادة عدم الأداء، فضلا عن أصل الشيكات، موضوع المتابعة، التي تتراوح قيمتها ما بين ألف درهم و25 ألفا.وبلغ عدد الشيكات، موضوع المتابعة، 13 شيكا بنكيا بالتمام والكمال، مجموع قيمتها الإجمالية 107 آلاف و800 درهم.

خليل المنوني (مكناس)