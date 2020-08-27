مدارس خاصة تفرض “الحضوري”

استبقت مؤسسات للتعليم الخصوصي، في عدد من المدن، الموعد المقرر للتعبير عن رغبات آباء وأولياء التلاميذ (ابتداء من 1 شتنبر المقبل)، وراسلت الأسر، بشكل كتابي، أو عن طريق مكالمات هاتفية، من أجل “إجبارية” التعليم الحضوري.

وعلى بعد أسبوع من انطلاق عملية ملء الاستمارات الخاصة باختيارات الآباء والأمهات، بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، فرضت مجموعة من مدارس التعليم الخاص ما يشبه الأمر الواقع على التلاميذ، علما أن الأصل هو الصيغة الأولى من التعليم المقررة في بداية الموسم الدراسي من قبل الوزارة، تنزيلا للسيناريو الثاني (حالة وبائية شبه مستقرة).

وقدمت مؤسسات التعليم الخاص قرار التعليم الحضوري ملفوفا في عدد من الإغراءات، مثل الحرص الصارم على البروتوكول الصحي المصادق عليه من وزارة التربية الوطنية، وتنظيم التلاميذ في مجموعات صغيرة لا تتجاوز 12 تلميذا في القسم، أو 15 في الأقصى، حسب مساحة حجرة الدرس.

ووعد أرباب المدارس الخصوصية، في مراسلات إلى الآباء، ببذل أقصى المجهودات لحماية التلاميذ والأطر التعليمية والإدارية من الفيروس، عبر الحرص على عدم الاختلاط في الساحات ووسائل النقل المدرسي.

واقترحت بعض المدارس التدريس بالتناوب في المادة نفسها، إذ يستفيد الفريق المكون من 12، أو 15 تلميذا من عدد من المواد في النصف الأول في اليوم، ثم يذهب التلاميذ إلى منازلهم في إطار التباعد، ثم يحل الفريق الثاني في النصف الثاني من اليوم، مع إمكانية التدريس أيام السبت لتعويض بعض الخصاص والنقص في المواد.

وفرضت بعض المدارس الخصوصية هذه الصيغة الحضورية على الآباء، بنبرة لا تخلو من تهديد، كأن لسان حالها يقول “إلا ما عجبكش الحال بلاش”، رغم أن هذا النوع من التعليم، في ظل الحالة الوبائية غير المستقرة، يعتبر مغامرة بحياة التلاميذ والأسر على حد سواء، كما وقع في عدد من الدول مثل جورجيا وألمانيا وغيرهما.

وبدا أن إجراءات الدخول المدرسي التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، في بلاغها الصادر السبت الماضي، وتعميمها على القطاعين العمومي والخصوصي وتعليم البعثات الأجنبية، أغضبت بعض أصحاب المدارس الخاصة، الذين سبق لهم أن حملوا مقترحاتهم، في وقت سابق، إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالتعليم، مفضلين صيغة التعليم الحضوري للموسم الدراسي المقبل.

واعتبرت هيأتان تمثلان القطاع التعليمي الخاص، في اللقاء نفسه، أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية واجتماعية وتعليمية، إضافة إلى تأثيره على مشروع التعليم الأولي، وعلى استقرار الموارد البشرية، سيما فئات الأعوان والمربيات.

واكتفى رئيس الحكومة بتقديم وعد إلى هيأتين بدراسة مقترحاتهما، وبالتداول بخصوصها مع القطاعات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة، بما يخدم الصالح العام وجودة العملية التعليمية للتلاميذ، مؤكدا التزامه بأن القطاع الوصي عن التعليم الخصوصي سيخبرهما في أقرب وقت ممكن بالكيفية التي سيتم بها الدخول المدرسي المقبل.

يوسف الساكت