الحبس لفلاح أهان الضابطة القضائية

قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق فلاح، والقاضي بإدانته ب10 أشهر حبسا نافذا بعد متابعته بجنح السكر العلني البين والهجوم على مسكن الغير وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة خيالية. وأوقفت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد عمران المتهم، المعروف بجبروته وإشاعته للفوضى كلما تناول الخمر والمخدرات، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

واستمعت الضابطة للمتهم بعد استرجاعه لوعيه، فاعترف بالمنسوب إليه، وصرح في محضر أقواله، أنه توجه إلى الجديدة لزيارة أحد أقاربه بعد تعرضه لحادثة سير. وأثناء عودته، اقتنى ثلاثة أقراص مهلوسة من شخص يقطن بالحي البرتغالي، ثم عرج على سوق ممتاز، واقتنى قنينة خمر، وعاد إلى أولاد عمران. وصادف أحد رفقائه وشاركه في تناول محتوى القنينة كما بلع الحبات المخدرة.

وأضاف أنهما توجها عند المسماة “لالتهم” المعروفة بترويج مسكر ماء الحياة، وتناولا نصف قنينة، ثم مكثا هناك بعض الوقت، إلى أن سمعا ضوضاء خارج المنزل، فعلما من ابنتها أن رجال الدرك الملكي بالزقاق بصدد البحث عنهما.

أ. ذ (الجديدة)