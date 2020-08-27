تحاليل استباقية لاحتواء الوضع بالمحاكم

تخوفات من استمرار زحف الوباء وضرورة عقلنة الولوج إلى المحكمة

أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحاكم، وبصفة أدق بالدائرة الاستئنافية بمراكش، إلى المطالبة بإجراء تحاليل استباقية لكافة العاملين بمحاكم الدائرة لحصر الحالات وتجنب استمرار انتشار العدوى.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن إجراء تلك التحاليل بصفة دورية من شأنه أن يساهم في حصر الوضع الوبائي، خاصة مع اقتراب انتهاء العطلة القضائية واستعداد آلاف الموظفين والقضاة للعودة إلى العمل بالمحاكم. وأضافت المصادر ذاتها أنه بالموازاة مع إجراء التحاليل المخبرية، يجب التفكير بشكل جدي في اعتماد الإدارة الإلكترونية في تدبير العمل داخل المحاكم، وعقلنة الولوج إلى المحكمة للمرتفقين، وحتى باقي المهن القضائية، مع تجميع كل الإجراءات في مكاتب الواجهة.

وعلاقة بموضوع ارتفاع حالات الإصابة بالدائرة الاستئنافية بمراكش، عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل عن قلقه تجاه ظروف بعض العاملين بمرفق العدالة، داعياً كافة موظفي محاكم مراكش والمديرية الفرعية والحفظ الجهوي إلى التقيد التام بالتدابير الوقائية. واستغربت النقابة بشدة لغياب استراتيجية واضحة ومحددة لمحاربة تفشي الوباء بالمرافق الحيوية للدولة، وعلى رأسها المحاكم، من قبل وزارة الصحة، محملة في الوقت نفسه، وزارة العدل والسلطة القضائية التخلي الواضح عن كل العاملين بالمحاكم.

وشددت النقابة على فشل تدبير الأزمة من قبل المسؤولين عن القطاع الصحي بمراكش، بغياب تتبع المخالطين بقصر العدالة، والقطب الجنحي لبعض الحالات المؤكدة، وغياب إستراتيجية لحماية العاملين بمرفق العدالة بمراكش، خاصة الموظفين الذين يوجدون في الصفوف الأمامية.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن ما يعيشه موظفو وقضاة المحكمة الابتدائية بمراكش، من عدم رغبة في الذهاب إلى المحكمة والتخوف من المصير المجهول ينطبق على أغلب المحاكم، بالنظر إلى ظهور حالات، وإن كانت متفرقة، إلا أنها تدق ناقوس الخطر بشأن انتشار الوباء داخل المحاكم، مؤكدة أن التراخي الذي طبع سير العمل بالتدابير الوقائية هو السبب في ما آل إليه الوضع والذي يمكن أن يتفاقم، محملة المسؤولية لكل المتدخلين.

وأكد فارس في دورية بعثها للمسؤولين القضائيين، على ضرورة ضبط تنظيم عملية الدخول للمحاكم، والحرص على الالتزام بارتداء الكمامة، واحترام مسافة الأمان وتقليص عدد المرتفقين في حدوده الدنيا، بالإضافة إلى السهر على عمليات التعقيم، والنظافة المستمرة، مطالبا في الوقت نفسه بإعفاء ضعاف المناعة، والنساء الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة، من الحضور، وتحديد عدد الموظفين بكل فضاء أو مكتب، ومنع دخول الزوار مطلقا للمكاتب الداخلية، والاعتماد على مكاتب الواجهة.

كريمة مصلي