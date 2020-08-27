محاكمة سبعيني اغتصب معاقة

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة نهاية شتنبر، في ملف جنائي يتابع فيه شيخ في السبعين من عمره، بجناية اغتصاب معاقة نتج عنه حمل.

وتقدمت والدة الضحية البكماء أمام مصالح الدرك الملكي بسيدي بوزيد، بشكاية أكدت فيها، أنها وجدت ابنتها فاقدة للوعي، ونقلتها إلى المستشفى وبعد الكشف عنها، أخبرت من قبل الطبيب أنها حامل.

وأضافت أنها استنطقتها وعلمت منها أن المتهم وهو شيخ من مواليد 1948 متزوج وأب لسبعة أبناء، هو من افتض بكارتها وتسبب في حملها. وأشارت إلى أنه كان معتادا على التردد على بيتها وكان يحترف التسول ويضطر إلى المبيت بمنزلها من حين لآخر. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية. وبعد الاستماع إليه، اعترف بالتردد على منزل والدة الضحية، ونفى اعتداءه عليها. وبعد تعميق البحث معه ومواجهته بتصريحات الفتاة، أكد أنه في إحدى الليالي نام بمنزل المشتكية وفوجئ بالضحية تقترب منه وتنام إلى جانبه، قبل أن يمارس معها الجنس، وأنه غير متأكد من افتضاض بكارتها.

وتراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق، مبررا ذلك بأن تصريحاته التمهيدية كانت تحت طائلة الخوف. وجاءت نتيجة التحاليل التي أشرف عليها المختبر الوطني في صالحه، إذ خلصت إلى عدم وجود أي علاقة بين المولودة والمتهم.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)