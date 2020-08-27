مباراة تتسبب في اعتقال مسيري مقاه

أوقفت مصالح الدائرة الأمنية 11 التابعة لولاية أمن مراكش، مساء الأحد الماضي، مسيري خمس مقاه بمقاطعة المنارة، بسبب عدم التزامهم بشروط وقواعد السلامة الصحية، إثر بثهم للمباراة النهائية لحساب عصبة الأبطال الأوربية لكرة القدم، التي جمعت بايرن ميونخ الألماني بباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح مصدر أن مصالح الدائرة الأمنية المذكورة، كانت بصدد مراقبة الأماكن العمومية ومدى احترامها لقواعد السلامة الصحية ومنع نقل مباريات كرة القدم، لتقف على قيام خمس مقاه بنقل مباراة نهائي عصبة الأبطال الأوربية، والتي حظيت بمتابعة واسعة من جمهور كرة القدم.

وتابع المصدر أن عناصر الشرطة استقدمت مسيري المقاهي المعنية، إلى مقر الدائرة، وجرى الاستماع إليهم في محاضر قانونية، على أن يتم تقديمهم لاحقا في حالة سراح أمام العدالة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وأضاف المصدر أنه جرى إشعار السلطة المحلية المختصة، قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق المعنيين بالأمر.

عادل بلقاضي (مراكش)