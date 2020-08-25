البيضاء تحرم الصيف على الجيران

بعد بلاغ الداخلية القاضي بإغلاق شواطئ البيضاء، سارع عمال المدن والأقاليم المجاورة، إلى إصدار قرارات مماثلة، خاصة بعد توافد البيضاويين على هذه الشواطئ المجاورة للعاصمة الاقتصادية، فيما مسؤولون آخرون استبقوا الوضع، وأغلقوا الشواطئ خوفا من توافد المصطافين، والتسبب في بؤر شاطئية، رغم أن جل المدن المحيطة بالبيضاء، لا تعرف تسجيل سوى حالات معزولة من الفيروس.

ودخل قرار إغلاق شاطئي “للا مريم” و”عين دياب”، اللذين يشهدان توافدا مكثفا للمصطافين في الأيام العادية، تزامنا مع عطلة فصل الصيف، حيز التنفيذ، وتشرف السلطات المحلية ورجال الأمن على تطبيق القرار، وينطبق الأمر نفسه على شاطئ عين السبع وعين حرودة.

وأغلقت الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بن سليمان، ومن ضمنها شاطئ بوزنيقة، بموجب قرار عاملي. وجاء في قرار عامل الإقليم “تمنع السباحة بجميع الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بن سليمان، ابتداء من الجمعة 21 غشت 2020 على الساعة الثانية عشرة ليلا “، مضيفا “يعهد إلى السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية بتنفيذ هذا القرار، كل في نطاق اختصاصاته، بتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات الترابية، لبوزنيقة والمنصورية وشراط”.

وتعرف شواطئ إقليم بن سليمان تدفقا كبيرا من قبل المصطافين، خاصة بوزنيقة والمنصورية، إذ ارتفعت أسعار الإيجارات الصيفية خلال الأسابيع الأخيرة. وبعد إقليم بن سليمان، أعلنت عمالة المحمدية، عن إغلاق شواطئها ابتداء من منتصف ليلة الجمعة الماضي، بسبب تجدد المخاوف المرتبطة بالفيروس.

ومن جانبها، قررت عمالة إقليم برشيد، مساء السبت الماضي، إغلاق الشواطئ الممتدة على طول الشريط الساحلي لجماعتي سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية، ابتداء من الأحد 23 غشت عند منتصف الليل.وكشف بلاغ للعمالة، أن هذا القرار يأتي في سياق تعزيز التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة،إلى أنه وفق بلاغ الحكومة، سيتم، على إغلاق كل من شواطئ البيضاء دار بوعزة، وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب البيضاء، ابتداء من الجمعة 21 غشت 2020 عند منتصف الليل.

عصام الناصيري