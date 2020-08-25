فيديو: الشرطة الأمريكية تقتل أمريكا جديدا من أصل إفريقي

عاد شبح جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتل مختنقا حينما جثم شرطي على عنقه ليطوف مجددا في ولاية ويسكونسن، بعد مقتل رجل أسمر البشرة لم يكن مسلحا برصاص الشرطة.

الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كينوشا في أعقاب الحادث أعادت للأذهان مظاهرات غير مسبوقة في أمريكا والعالم عقب مقتل فلويد. حيث اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقل إلى مستشفى مساء الأحد في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.