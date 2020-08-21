ضربات انتقامية في معركة كورونا

يظهر أن تحركات مصالح الأمن المكلفة بالرقابة على محلات بيع المشروبات الكحولية بالبيضاء، في إطار الحرب على كورونا، قد وصمتها شبهة الانتقام عوض إعطاء الأولوية لحماية الأرواح وعدم قطع الارزاق في هذه المرحلة الصعبة.

وفي الوقت الذي تتمتع به محلات تضاعفت أرباحها وتوسعت صالوناتها مع الجائحة، علمت “الصباح” أن قرارات انتقامية يتم إعدادها في حق بعض أكثر المطاعم التزاما باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، تصفية لحسابات قديمة لا علاقة لها بالتدابير المتخذة لمناسبة حالة الطوارئ الصحية.

وعضو القيام بالدور التحسيسي والمساهمة في التقليص من دائرة الخطر يتم تمرير قرارات بسحب الرخص لمحلات محددة سلفا دون الحاجة إلى محاضر معاينة.

واستغربت مصادر “الصباح” استثناء مطاعم ومحلات من حملة “قطع الارزاق” مع أنها تكدس الزبناء في خيام مؤقتة كالخرفان في سوق الأضاحي.

ولم تكن خطة التعامل مع قطاع المطاعم بالبيضاء بمنطق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وحماية مصالح أصحاب المحلات والقوت اليومي لآلاف الأجراء.

ياسين قطيب