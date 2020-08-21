أربعة ملايين حساب في ملكية أشباح

أفادت مصادر أن البنك الدولي بعث بتقرير إلى السلطات المالية يتعلق بحسابات نائمة مفتوحة لدى البنوك، وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن هذه الحسابات تمثل 19 في المائة من إجمالي الحسابات البنكية، ما يعني أزيد من 4 ملايين. ولا يتعلق الأمر بحسابات مدينة، حسب ما أفادت به مصادر “الصباح”، بل تتوفر على أرصدة، لأن الحساب المدين يقفل بشكل تلقائي بعد مضي اثنى عشر شهرا دون تسجيل أي عملية به.

ويلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتوظف البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير.

ولا تصدر المؤسسات البنكية أي معطيات حول قيمة الأرصدة المتوفرة بالحسابات النائمة، إذ ليس هناك أي إلزام من الناحية القانونية. وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمبالغ هامة، مشيرة إلى أن القوانين الأوربية تلزم البنوك، مثل ما هو معمول به بفرنسا، بالبحث عن أصحاب الحسابات أو ذوي حقوقهم والكشف عن طبيعة هذه الحسابات وأرصدتها في حساباتها السنوية، لكن التعامل مع هذه الحسابات بالمغرب تحجبه الضبابية وغياب الشفافية، إذ من المفترض أن تعلن البنوك معطيات حول هذه الحسابات، كما أن صندوق الإيداع والتدبير مطالب بالكشف عن الأرصدة، التي تحول لفائدته بعد مضي عشر سنوات عليها دون تسجيل معاملات بها.

عبد الواحد كنفاوي