كورونا تصيب استئنافية ورززات

تأكدت إصابة نائب الوكيل العام لاستئنافية ورززت بوباء كورونا بعد لتحاليل المخبرية التي خضع لها كما تأكدت إصابة زوجته وطفلته بالوباء اللعين.

وسبق لنائب لوكيل العام أن دون في ماي الماضي، على صفحة نادي قضاة المغرب على موقع التواصل الاجتماعي، تدوينة قال فيها ” أتنازل عن عطلة السنوية مساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني”، في محاولة لنكران الذات خدمة للصالح العام.

وأثار خبر إصابته بالفيروس حزنا لدى زملائه القضاة خاصة أعضاء نادي قضاة المغرب، الذين أكدوا على تضحياته المهنية والجمعوية، باعتباره من مؤسسي نادي قضاة المغرب وعضو مجلسه الوطني في نسخته الأولى. وشهدت المحاكم في الأيام الأخيرة انتشار فيروس كورونا بين الموظفين والقضاة، الذي أودى بحياة ثلاث موظفين من كتابة الضبط، إضافة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش الذي توفي الاثنين الماضي.

كريمة مصلي