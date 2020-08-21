قضاة النادي يحتفلون بثورتهم

احتفل نادي قضاة المغرب بالذكرى السنوية، لتأسيسه والتي تصادف 20 غشت من كل سنة.

وكتب عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، لى الصفحة الرسمية للنادي، تدوينة هنأ فيها القضاة بالسنة الهجرية، “التي تتصادف هذه السنة مع الذكرى التاسعة لتأسيس نادي العزة والكرامة والثبات “نادي قضاة المغرب” الذي سيبقى شامخا مدافعا عن كرامة القضاة واستقلالهم، كل عام وأنتم جميعا بكل خير،” مضيفا “رفع الله عنا الوباء حتى نعود للأنشطة والفعل الميداني الذي ألفناه عن النادي منذ تسع سنين خلت ولا زال مستمرا فيه بكل عزيمة وإصرار، ولعله من الصدفة الطيبة أو قصد المؤسسون ذلك أن يتصادف تأسيس النادي مع ذكرى ثورة الملك والشعب”.

وتوالت التعليقات حول ذكرى تأسيس النادي التي أكدوا أنها تشكل

تسع سنوات من التضحية والتفاني ونكران الذات ، من قاضيات وقضاة من مختلف محاكم المملكة كانوا دائما في الموعد مع نادي قضاة المغرب من عمل دؤوب واشعاع متواصل، ظل فيها نادي قضاة على الثبات على المبدأ ووفاء للوعد وتجديد العهد مع القضاة، وتأكدت حسبهم أن إرادة القضاة لا تهزم وعزيمتهم لا تفتر وأن مطالبهم العادلة ليست مستحيلة ولا صعبة المنال طالما إرادتهم واحدة وصوتهم واحد مع ناي قضاة المغرب.

كريمة مصلي