الداخلية تتجند للقضاء على فيروس كورونا باليوسفية

أعلنت السلطات الإقليمية باليوسفية، أمس (الأربعاء) ، عن اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة الوضعية الوبائية، بعد تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، أصدر عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، قرارا يقضي بتحديد مواقيت إغلاق بعض المحلات التجارية والفضاءات العمومية، تماشيا مع الإجراءات والتدابير التي يستوجبها حفظ النظام الصحي بإقليم اليوسفية بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وهكذا، حدد القرار العاملي توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم في التاسعة مساء، والمحلات الحرفية في السادسة مساء، والمحلات التجارية في العاشرة ليلا، وفضاءات تجارة القرب في الثالثة زوالا، فيما نص القرار على الإغلاق طيلة اليوم بالنسبة للحدائق العمومية والحمامات والملاعب الرياضية والقاعات الرياضية.

ويقضي هذا القرار بسريان مفعول هذه الإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم، مع قابلية تجديدها وفقا لتطورات الحالة الوبائية بالإقليم.

وحسب نص القرار، فإن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيعرض صاحبها للمتابعة القانونية وفق النصوص المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية.

وسيعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى المصالح القضائية المختصة والسلطات المحلية والأمنية كل في دائرة اختصاصه.