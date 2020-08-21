وأخيرا “الماص” يشكو الجامعة إلى “الطاس”

علمت “الصباح” أن المغرب الفاسي لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي، المعروفة اختصارا ب”الطاس”، لرفع تظلمه بخصوص خصم نقطتين من رصيده.

واعتبرت العصبة الاحترافية المغرب الفاسي متعادلا في مباراته أمام شباب الريف الحسيمي، لحساب الدورة الأولى من منافسات بطولة القسم الثاني.

وقال مصدر مسؤول، إن مكتب “الماص” قرر رفع شكايته إلى “الطاس” ضد العصبة الاحترافية والحامعة، بعدما رفضت لجنة النزاعات اعتراضه على إشراك منافسه اللاعب عثمان بناي في المباراة.

ووفق إفادة المصدر نقسه، فإن “الماص” انتدب محاميا أجنبيا للترافع عن قضيته أمام هيأة التحكيم الرياضي.

عيسى الكامحي