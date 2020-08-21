كورونا تستنفر نساء الاستقلال

استنفرت خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية عضوات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وكاتبات الفروع وعموم المنتميات للدراع النسائي لحزب الاستقلال

للتحلي بما تقتضيه المرحلة من ضرورة التحلي بالروح الوطنية العالية بالعمل على تسطير البرامج التوعوية المحلية لمواجهة الجائحة بتنسيق تام مع منظمة الشبيبة الاستقلالية مع برمجة أنشطة ميدانية وموافاة المنظمة في غضون الأيام القليلة ببرنامج العمل المسطرة.

وأشارت إدمذكرة توجيهية لرئاسة المنظمة إلى ما تضمنه الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب ، الذي دعا فيه جلالته في رسالة واضحة وصريحة الشعب المغربي الابي ان يستلهم من ملحمته البطولية ثورة الملك والشعب قيم التضامن والتلاحم لمواجهة الخطر المحدق ببلادنا من جراء انتشار جائحة كوفيد 19 مُنوّها بمجهودات فترة الحجر الصحي ومُنبّها كذلك لتسارع انتشار الوباء بعد رفع الحجر الصحي بسبب تراخي البعض في اتخاذ الإجراءات و التدابير الصحية بل وحتى التشكيك في وجود الوباء.

وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي دعت المنظمة كل المناضلات إلى الانخراط الفوري في التحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات التي دعت إليها السلطات العمومية والتوعية والتعامل بالجدية المطلوبة، سيما بعد تزايد ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بوطننا مما يهدد بانهيار المنظومة الصحية ببلادنا اذا ما استمر التراخي مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

ياسين قطيب