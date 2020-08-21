القاطي: “هلا هلا حبيبي مغامرة جديدة”

قال الفنان فريد القاطي ل”الصباح” إن أغنية “هلا هلا حبيبي” تعتبر بمثابة مغامرة جديدة في مساره الفني، مشيرا إلى أنه يسعى من خلالها إلى الوصول إلى الجمهور العربي، خاصة أن اللهجة المغربية أصبحت تفرض نفسها في الساحة الفنية العربية وتلقى إقبالا كبيرا.

وتعتبر أغنية “هلا هلا حبيبي” مزيجا بين اللهجة المغربية والشرقية، والتي تعاون فريد القاطي في كتابة كلماتها مع سمية الوظيفي، بينما تولى تلحينها وتوزيعها الموسيقي والغناء.

وعن موضوع الأغنية، قال القاطي “إنها دعوة إلى الفرح والتفاؤل والحفاظ على الطاقة الإيجابية، خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء كورونا”، مضيفا أن هذا ما تعكسه كذلك إيقاعاتها الموسيقية، التي تعد دعوة للسعادة.

وانتقل حاليا فريد القاطي رفقة مدير أعماله إلى تركيا من أجل معاينة فضاءات تصوير الفيديو كليب، الذي سيحمل لمسة مغربية من خلال الاعتماد على ملابس تقليدية أصيلة.

وقال القاطي إن الفيديو كليب سيصور بين هولندا وتركيا تحت إدارة تقنيين أجانب، مؤكدا أنه سيكون عملا بمقاييس عالمية.

أمينة كندي