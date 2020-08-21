لمكيمل تعود ب”داير البوز”

انتهت الممثلة مونية لمكيمل، أخيرا، من تصوير الشريط التلفزي جديد بعنوان “داير البوز”، يشرف على إخراجه المخرج الشاب علاء الدين الجم، لصالح قناة “إم بي سي 5”.

ويشارك في بطولة الفيلم التلفزي “داير البوز”، إلى جانب مونية لمكيمل، كل من عبد الإله رشيد، ومهدي فولان.

وتحرص لمكيمل على العودة إلى التلفزيون من خلال هذا العمل بعد أن اكتشفها الجمهور في سلسلة “طوندونس” رفقة الكوميدي، حسن الفد، في رمضان الماضي.

وفي هذا السياق سبق للفد أن تحدث عن لقائه بها خلال تصوير إحدى الوصلات الإشهارية، وقد اقترحت عليه من قبل مدير الكاستينغ، لكن عندما عاين فيديوهاتها لاحظ فيها حماسا ملفتا للنظر، فاقترح عليها الاشتغال معهفي سلسلة “طوندونس” اقتناعا منه بقدرتها على أداء أدوار متنوعة كما تتطلبها السلسلة، كما أنها تمتاز بهوسها بالتمثيل وحرصها على الدقة على حد تعبيره.

وحققت مونية لميكمل بعض الجوائز في المسرح، قبل انتقالها إلى التلفزة، حيث توجت أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الوطني للشباب، وأفضل ممثلة عربية في الكويت.

عزيز المجدوب