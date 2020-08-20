تفكيك شبكة لسارقي السيارات

تفكيك عصابة لسرقة السيارات

أحالت مصالح درك الصخيرات المركز، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، عصابة تتكون من أربعة أفراد مختصة في سرقة السيارات وتفكيك هياكلها الحديدية، وبيع قطع أجزائها.

جاء تفكيك العصابة بعد السطو على سيارة من نوع “ميرسدس” بدوار العرجة بالمدينة، وضبط المتهمون في حالة تلبس بتفكيك هياكلها قصد إعادة ترويج قطع غيارها.

وتبين أن المتورطين يتحدرون من الصخيرات والجماعات الترابية التابعة لها، وأحالهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن.

وساهم تدخل الدرك الترابي في وضع حد لأفراد العصابة الذين كانوا يستعدون للسطو عبر سيارات أخرى.

عبدالحليم لعريبي