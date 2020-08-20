انفراد. إنزال أمني لتطبيق الإجراءات الجديد

سادت حالة استنفار بالبيضاء مساء أمس ( الأربعاء)، بعد لجوء كبار المسؤولين الأمنيين والسلطات المحلية إلى تطبيق الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس “كورنا”، والتي انفردت بكشف تفاصيلها “الصباح”.

وعاينت الجريدة، مساء أمس (الأربعاء)، حضوراأمنيا مكثفا بمنطقة عين الذئاب، تحت إشراف والي الأمن ومسؤولين من الشرطةالقضائية والاستعلامات،إذ تم الزام أصحاب المطاعم على الإغلاق في الساعة 11 ليلا، كما تم التأكد من احترام إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتوفر على معدات التعقيم.

وعلمت “الصباح” أن مصالح الاستعلامات استدعت بعض مالكي المطاعم بالمنطقة من أجل حثهم على الالتزام بالاجراءات نفسها، كما قام “القياد” في عدة مناطق بجولات ليلية للتحسيس وتذكير أصحاب المحلات التجارية والمقاهي. الالتزام بالتوقيت المعلن عنه