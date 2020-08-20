كورونا يلغي مباراة للفتح

تعذر على العصبة الوطنية لكرة القدم هواة إجراء مباراة أمل الفتح الرياضي امام مضيفه حسنية ابن سليمان، اول أمس (الأربعاء) بالملعب البلدي بابن سليمان.

وتعذر على حسنية ابن سليمان انجاز التحاليل الثالثة المتعلقة بفيروس كورونا في الأجل المحدد بعد ظهور حالة مشتبه في اصابتها، لتؤجل المباراة من الاحد الماضي الى أمس (الأربعاء)، ثم الى 26 غشت الجاري.

واجرى الفريق السليماني تحليلات مكوناته أمس بمركز مولاي رشيد، تحت اشراف مندوبية وزارة الصحة.

وتوجه رشيد اليمني، الكاتب العام لحسنية ابن سليمان بالشكر إلى موظفي مندوبية وزارة الصحة بالاقليم، كما وجه شكرا خاصا الى كاميليا موجود، مندوبة وزارة الشباب والرياضة، على تعاونها مع الفريق في هذا الظرف.

ع.م