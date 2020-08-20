منع سكان البيضاء من التحاليل يجر آيت الطالب للمساءلة

كشف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب رشيد العبدي أن مسؤولي الصحة العمومية بمدينة الدار البيضاء قد رفضوا إخضاع مصابين محتملين بفيروس كوفيد 19 لتحاليل مخبرية، مضيفا أن مسؤولي القطاع بمدينة الدار البيضاء ذات الكثافة السكانية العالية على عينة قليلة من الساكنة.

وتساءل رشيد العبدي في مراسلة كتابية موجهة لوزير الصحة خالد آيت الطالب حول منع مواطنات ومواطنين بمدينة الدارالبيضاء إجراء فحوصات Covid19، مضيفا في السؤال الكتابي، الذي حصل موقع الصباح على نصه أن هذه أسباب ودواعي منع المواطنات والمواطنين بمدينة الدارالبيضاء من إجراء فحوصات covid19 تظل مجهولة في الوقت الذي تم حصر إجراء هذه الفحوصات على الراغبين في السفر، هذا في الوقت الذي تتزايد فيه بشكل مخيف ومقلق عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس القاتل، علما بأن الإسراع بإجراء الفحوصات المخبرية للمصابين والمخالطين يعد من بين الإجراءات والعوامل الأساسية والضرورية والناجعة لتطويق هذا الوباء بالمدينة المذكورة، على حد نفس السؤال البرلماني.

ي.ق