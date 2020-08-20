شبهات تلاحق تعيين 1400 مسؤول

تتجه أحزاب المعارضة بضغط من منظمات حقوقية ومدنية، إلى إحداث لجان تقصي حقائق في التعيين في المناصب العليا، التي وصل عددها في حكومتي الإسلاميين، قرابة 1400 تعيين، استفادت منها جل أحزاب الأغلبية، في إطار تبادل” المنافع”.

ووضع الوزراء شروطا على المقاس لكي يفوز المقربون منهم بالمناصب العليا، التي وصفت ب”التعيينات المشبوهة”، والتي كلفت الملايير، دون إعمال المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ووجهت أصابع الاتهام إلى الوزراء الذين شاركوا في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، المستفيدين من هذه التعيينات، من أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، وقبلهما أيضا الاستقلال الذي نال حظوة الاستفادة من التعيينات على عهد حكومة عباس الفاسي، قبل صدور قانون التعيين في المناصب العليا.

وجاء هذا المطلب إثر تفجير فضيحة، تعيين الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، القيادي في الاتحاد الاشتراكي لأعضاء حزبه، في هيأة ضبط الكهرباء، براتب قيمته 7 ملايين شهريا، وهم أحمد المهدي مزواري، ومصطفى عجاب، والصغير باعلي، وتعيين حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، القيادي في الأصالة والمعاصرة، المحسوبين على تياره في الحزب، وهم أحمد التهامي، ومحمد بدير، وخالد هنيوي.

وطلبت المعارضة، ممثلة في التقدم والاشتراكية، التحكيم الملكي لمراجعة تسمية هؤلاء الأعضاء وإلغاء المرسوم الوزاري، فيما التمس الأصالة والمعاصرة من أعضائه تقديم استقالتهم تحت طائلة الطرد، ونبه الاستقلال لخرق رئيسي المجلسين القانون بتسمية الأعضاء دون استشارة مكونات المجلسين، كما جرت العادة.

أحمد الأرقام