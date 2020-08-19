وزير الصحة بمراكش بعد ارتفاع حالات كورونا

حل خالد ايت الطالب، وزير الصحة بمراكش، مساءاليوم ( الأربعاء)، وعقد لقاء موسعا مع والي للجهة،ومندوب وزارة الصحة بجهة مراكش اسفي.

وأكد المصدر أنه مباشرة بعد

نشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا وصورا وفيديوهات، وتسجيلات صوتية منسوبة إلى أطباء وممرضين، قالو فيها إن مستشفيات مراكش تعاني من العجز وعدم قدرتها على التكفل، وكذا الخصاص الحاصل، أوفد وزير الصحة لجنة مركزية ( الاثنين) الماضي، للتباحث مع المسؤولين الجهويين، والإقليميين وكذا المسؤولين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، قصد بحث سبل تطوير التكفل بالمرضى المصابين بكوفيد 19 وكذا التكفل بالحالات الحرجة إلى جانب تحديد احتياجات المؤسسات الاستشفائية بهذه المدينة.

ونتيجة التنسيق بين وزارة الصحة، وولاية جهة مراكش آسفي في إطار التتبع الوضع الوبائي بالجهة، أوفد أيت طالب، في اليوم الموالي ( الثلاثاء) لجنة مركزية موسعة من أجل بحث سبل دعم المديرية الجهوية للصحة بمراكش، والمستشفيات التابعة لها، والمركز الاستشفائي الجامعي لمواجهة الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا، سواء على مستوى إجراء الكشف عن الاصابة بالفيروس، خاصة مع الضغط الكبير الذي تعرفه مصلحة التحاليل المخبرية، أو الاستشفاء والعلاج وغيرها من المشاكل الناتجة عن تطور الوضعية الوبائية بهذه الجهة.

وتحدث المصدر عن تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع مستشفى ميداني لتخفيف الصغط عن مستشفى ابن زهر المعروف باسم المامونية وتوفير كل المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية خاصة في غرف الانعاش

أحمد الأرقام