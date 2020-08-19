إغلاق المقاولات المخلة بالإجراءات الوقائية

لجن على صعيد جهة البيضاء سطات لتكثيف المراقبة ورصد المخالفات

كثفت لجن المراقبة على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات زياراتها لعدد من الوحدات الإنتاجية بعد تكاثر بروز بؤر وباء في عدد من المقاولات بالجهة. وأفادت مصادر “الصباح” أن سعيد حميدوش، والي الجهة، شدد، خلال اجتماع عقد، أخيرا، بمقر الولاية، على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية للحد من انتشار الوباء داخل تراب الجهة، التي أصبحت تسجل، خلال الأيام الأخيرة، أرقاما قياسية، ما تسبب في ضغط كبير على بنيات الاستقبال العلاجية، خاصة في ما يتعلق بأسرة الإنعاش، التي لم تعد تكفي لاستقبال مزيد من المصابين.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن عددا من الذين يحالون على مصالح الإنعاش لا يشكون من أي أعراض، لكن خمسهم يتوفى ساعات بعد ولوجه أقسام الإنعاش. وتقرر تخصيص مستشفى الزيراوي متعدد الاختصاصات التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمرضى “كوفيد 19″، ما سيمكن من توفير 75 سريرا، 17 منها مخصصة للإنعاش.

بالموازاة مع ذلك، تقرر تشديد المراقبة داخل المناطق الصناعية والمقاولات للتصدي للوحدات الإنتاجية التي لا تتقيد بالتدابير الوقائية، وشدد الوالي على ضرورة التصدي بصرامة لكل المخالفين وإغلاق الوحدات المخلة بالإجراءات المعتمدة وإخضاع كل العاملين بها للتحاليل المخبرية. وتواجه السلطات المحلية تحديات كبيرة، إذ أن الموارد البشرية لا تكفي لتغطية كل الوحدات، علما أن جهة الدار البيضاء تساهم لوحدها بثلث الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس العدد الكبير للأنشطة الاقتصادية داخل الجهة.

وأفادت مصادر “الصباح” أنه تقرر اعتماد مقاربة انتقائية، إذ سيتم التركيز، بداية، على المناطق والوحدات التي تكون مخاطر الإصابة بها مرتفعة، خاصة المقاولات التي تشغل أزيد من 100 أجير، على أن تتم برمجة أزيد من 20 زيارة لكل لجنة، إذ سيتم تشكيل ما لا يقل عن 15 لجنة على مستوى الجهة ستكون مهمتها التحقق من مدى احترام المقاولات للإجراءات الوقائية، وستحرر محاضر، في حال وجود إخلال بهذه التدابير، وسيتم، بناء على ذلك، اتخاذ القرارات الملائمة في حق المخالفين.

وتأتي هذه الخطوات في سياق الإجراءات، التي اتخذتها وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، من أجل الحد من انتشار الوباء في أوساط المقاولات. وسبق لوزير الداخلية أن اجتمع، بمقر الوزارة بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وشدد على أن مصالح وزارته لن تتردد في إغلاق المقاولات، التي لا تتقيد بالالتزام بالتدابير الاحترازية المعتمدة والبروتوكول الصحي المعمول به، مضيفا أن الأمر لن يقتصر على الإغلاق فقط، بل سيصل إلى حد متابعة المسؤولين بالشركات، التي تخرق القواعد الاحترازية، مشيرا إلى أن أرباب العمل مسؤولون عن صحة مستخدميهم، إذ يعتبرون من الناحية القانونية والأخلاقية ملزمين بتوفير الظروف الملائمة للحد من انتشار الوباء، بين العاملين بالوحدات التابعة لهم.

عبد الواحد كنفاوي