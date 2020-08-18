ابتـزاز المتزوجـات… غلطـة العمـر

جناة قرروا دخول نادي الإجرام بحثا عن الربح السريع قبل افتضاح مخططاتهم

تفضح شكايات أو تدخلات لمصالح الضابطة القضائية، بين الفينة والأخرى، زوجات يجدن أنفسهن في ورطة بسبب سقوطهن في فضائح الابتزاز الجنسي. ورغم أن الكثير من الحالات المعروضة على القضاء تقدمت فيها نساء بشكايات كضحايا، لكنهن وجدن أنفسهن متابعات بجرائم الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد والعلاقة الجنسية غير الشرعية وإعطاء القدوة السيئة للأطفال، ويقفن أمام القضاء إلى جانب المتهمين الرئيسيين في الابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة والنصب.ومع تزايد التطور التكنولوجي فضحت خبرات تقنية على هواتف مشتكين، حقيقة الأمر، وكلما استعصى على المحققين فك اللغز، تلجأ النيابة العامة وقضاء التحقيق، إلى تلك الخبرات، فتكون الحقيقة في نهاية المطاف، أن متزوجات ربطن علاقات عاطفية سواء عبر العالم الافتراضي أو بطريقة مباشرة، لكنها تتحول من الحميمية إلى الابتزاز المالي، الذي ينتهي بتشتيت أسر وفك روابط العلاقة الزوجية، كما يمكن أن تصل إلى جرائم خطيرة كالقتل بدافع الشرف. ويبحث المبتزون في غالب الأحيان عن المتزوجات والنجمات والمسؤولات، بدافع عدم قدرتهن على التشكي، خوفا من السجن ومن التأثير على مهنهن.

عبد الحليم لعريبي

سائق وخادمة في كمين

استغلا معلومات مشغلتهما في مكيدة لسلبها الأموال

تتعدد صور ابتزاز المتزوجات، بين التصوير في وضعيات مخلة أو الاستدراج إلى دردشة، يتم استغلالها من بعد للضغط، بادعاء جرائم وهمية ووقائع كاذبة لوضعهن تحت السيطرة للإذعان إلى طلبات المبتزين.

وضمن صور الابتزاز، ما عاشته زوجة نافذ، تقطن بمراكش، إذ توالت عليها مكالمات تحمل مضامين مسيئة وتهدد بفضحها، قبل أن تلجأ إلى الدرك الملكي، لحل اللغز.

واستغل المتصل معلومات دقيقة وظفها بمكر في اتصالات هاتفية مهددا الضحية بإفشاء الادعاءات وتعميمها على مواقع الأنترنيت، قصد المس بسمعتها وشرفها، والإساءة إليها وزوجها، ما قد تكون له انعكاسات وخيمة على علاقتها ببعلها، ومحيطها.

وانطلقت الدوامة التي أدخلت إليها المرأة الثرية عنوة، إثر توصلها بمكالمة هاتفية عمد المتهم فيها إلى إخفاء الرقم، ليتوعدها بفضح سلوكاتها ومحاولتها الظهور بمظهر الشريفة، مدليا في الآن نفسه بعبارات تفيد أنه يراقبها ويعرف أماكن ترددت عليها في اليوم نفسه، من قبيل مركز تجاري كبير أو إحدى المقاهي وغيره، قبل أن يقطع المكالمة.

واعتقدت في البداية أن الأمر يتعلق بشخص يعاكس فقط، فلم تعر للأمر أهمية، لكن بدأت المكالمات تتقاطر عليها، وفي كل مرة يتحدث إليها مخاطبها مضيفا معلومات جديدة، مهددا إياها ومتوعدا بتنفيذ وعيده بنشر أخبارها على يوتوب ومواقع الأنترنيت.

واضطرت المرأة أمام تزايد الضغط والتهديدات، وخطأ المتهم صاحب الاتصالات في إحداها بأن ظهر الرقم الذي اتصل منه، لتعمل على تسجيله، إلى أن تساير إيقاع المتهم مبدية رغبة في إنهاء الكابوس وتنفيذ طلباته المالية التي كان يطالب بها مقابل تجنيبها موجة من الفضائح، رغم أنها بعيدة كل البعد عن ما يدعيه، إذ كانت فقط تخشى على أسرتها وسمعتها من التلطيخ بالادعاءات الكاذبة.

وقررت المرأة الثرية، التوجه إلى المركز القضائي، للدرك الملكي بمراكش، حيث قابلت مسؤولا به، وشرحت له القضية التي أرقتها، ليقرر على الفور، إحالتها على ضابط والاستماع إليها في محضر قانوني، وإشعار النيابة العامة فأمرت بالبحث في الموضوع واتخاذ المتعين في شأن الاتصالات المزعجة، والتي كانت ترد عليها في أوقات متأخرة من الليل وفي وسط النهار.

وانتبه الضابط من خلال أسئلته المتكررة إلى الضحية، إلى أن المتحدث، يسعى فقط إلى الابتزاز، وأن المعلومات التي يتوفر عليها لا قيمة لها، وتتعلق فقط بزيارة سوق أو المرور من شارع أو مغادرة الفيلا على الساعة كذا، ليقرر فورا، إحضار الموجودين بالفيلا، وهما على التوالي سائق المعنية بالأمر وخادمتها.

وتم حجز هاتفي المعنيين بالأمر وبالبحث فيهما تبين أن الرقم الذي تحتفظ به الثرية زوجة المسؤول، يوجد في مفكرة هاتفيهما، لتتم مواجهتهما ويخرا معترفين بأنهما من دبرا كمين الابتزاز وأنهما كلفا شخصا ثالثا يقيم بأكادير لتنفيذ فصوله طمعا في اقتسام غنائم الأموال التي ستدفعها خشية التشهير بها.

وجرى التنسيق مع درك أكادير ليتم إيقاف المتهم، لتكتمل فصول القضية في ظرف وجيز ويحال المتهمون على المحكمة الابتدائية بعد يومين من الحراسة النظرية والبحث.

المصطفى صفر