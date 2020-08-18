إسماعيل في وضع صحي حرج

علمت “الصباح” أن المخرج المغربي محمد إسماعيل، يعيش وضعا صحيا حرجا، ويرقد في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت زوجة المخرج المغربي، إن إسماعيل أدخل، قبل أيام، بشكل مستعجل، إلى مستشفى بتطوان، قبل أن تضيف أن التقرير الطبي يؤكد أنه عانى جلطة دماغية، وهو المشكل الصحي الذي عاناه قبل سنوات.

وأوضحت زوجة المخرج في حديثها مع “الصباح”، أن إسماعيل، خضع لفحوصات كثيرة، في انتظار أن تجرى له أخرى، للتأكد من وضعه الصحي، قبل أن تضيف أن حالته في تدهور مستمر.

وفي سياق متصل، يعد “لامور”، آخر فيلم أخرجه المخرج محمد إسماعيل، وهو العمل الذي يعالج موضوع الحرب الأهلية، واعتمد فيه على ممثلين إسبان من بينهم تيرما أييربي، وخوانا راموس، والممثلة فرح الفاسي، إلى جانب العشرات من الفنانين الذين جسدوا أدوار البطولة.

وواجه فريق عمل الفيلم، العديد من العراقيل أثناء تصوير مشاهد الفيلم، إلا أنه تمكن من تجاوزها. ويحكي فيلم ” “لامورا” قصة “روزا” التي ولدت ونشأت في إسبانيا من أم إسبانية وأب مغربي، وتقرر في أحد الأيام الذهاب إلى المغرب للتعرف على أسرتها من جهة الأب.

إيمان رضيف