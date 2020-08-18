واشنطن تقتفي أثر التعايش المغربي

دعوة أمريكية لتبني تجربة المملكة في تدبير الاختلاف الثقافي والديني والعرقي

كشف تقرير أمريكي، إمكانية استفادة الولايات المتحدة، من المغرب في تدبير الاختلاف والتنوع الثقافي والعرقي بالبلد، للحد من الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التعايش بين مختلف الأعراق الدينية واللغوية.

وانطلق التقرير المنشور بصحيفة «فير أوبسبرفاتور»، بالتطرق لحادثة جورج فلويد الأمريكي الأسود، الذي قُتل على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس منذ شهور، والضجة التي تسببت فيها الحادثة على المستوى الأمريكي والعالمي، وظهور حركة «بلاك لايفس ماتر» المساندة للسود الأمريكيين ضد العنصرية.

وأبرزت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية مدعوة للنظر في النماذج العالمية الناجحة في التعايش والتسامح بين جميع الأعراق والجنسيات داخل الوطن الواحد، لتجاوز المشاكل التي يطرحها التنوع العرقي، حيث يعد المغرب، نموذجاً يمكن الاستفادة منه، إذ رصدت ما أسمته «النموذج المغربي في تدبير التعددية الثقافية»، لافتة إلى أن الهوية الوطنية المغربية متنوعة وغنية، بتاريخ طويل وثقافة وإرث مشترك، بين أشخاص من حاملي ديانات ولغات متنوعة، غير أن ما يجمعها هو التسامح والتعايش داخل الحدود الوطنية.

وعاد التقرير إلى جذور ظهور الديانة اليهودية بالمغرب، واعتناقها من قبل القبائل الأمازيغية، واستمرارها حتى بعد دخول الإسلام إلى شمال إفريقيا، وصولاً إلى الهجرات اليهودية المنظمة خلال منتصف القرن الماضي، مسلطاً الضوء على أجواء التعايش التي تطبع المجتمع المغربي، من خلال حماية المجتمع اليهودي واحتضانه.

وأشار التقرير إلى أن دستور 2011، أعاد تعريف الهوية الوطنية المغربية، من خلال الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وجمع تحت مظلة الهوية المغربية الهويات العربية المسلمة، والأمازيغية والأندلسية والإفريقية، ويظهر ذلك عن طريق نهج توجه جديد للهجرة، من خلال تسوية أوضاع مجموعة من المهاجرين الأفارقة وتعزيز دعم التراث الإفريقي المغربي.

في سياق متصل، أشار تقرير الصحيفة الأمريكية أن المغرب حرص على تثمين تراثه الثقافي المغربي، والاستفادة منه ليشكل فرصاً للتنمية والحد من الهشاشة، من خلال تأهيل عدد من الأحياء القديمة بمدن مغربية، وترميم الشوارع والساحات ذات الحمولة التاريخية؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى حي الملاح التاريخي بمراكش والمقابر والأضرحة اليهودية بـ 14 منطقة مغربية، والتي صارت تشكل مزاراً سنوياً لليهود من أصول مغربية القاطنين بالخارج. وفي الوقت الذي أوضحت فيه الصحيفة الاختلافات المسجلة بين الحالة المغربية والولايات المتحدة، أكدت أن هناك نقطا يمكن استغلالها، بالاستفادة من التجربة المغربية في تطوير ودعم مجتمع متعدد الثقافات ويحفظ أدوار الأقليات، مشيرة إلى أن هذه التجربة، يمكن أن تكون بمثابة دليل للمنظمات غير الحكومية وصناع القرار في أمريكا الذين يعملون على مكافحة العنصرية، من خلال العمل على تثمين تاريخ السود بالبلد، وحل المشاكل والأزمات المرتبطة بقضاياهم.

ياسين قُطيب