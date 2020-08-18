الزمامرة يستعيد البحري بديربي الجديدة

طالب ربه: المباراة صعبة وشعارنا البحث عن الفوز

يستعيد نهضة الزمامرة مهاجمه إبراهيم البحري، في مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي، مساء اليوم (الثلاثاء)، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الحالة الصحية للاعب تحسنت، ويتدرب رفقة المجموعة، في انتظار تلقي الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات الرسمية.

وغاب البحري عن المباريات الثلاث السابقة، بسبب إصابة تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية.

من ناحية ثانية، أكد المهاجم الشاب أيوب طالب ربه أن مباراة فريقه أمام جاره الدفاع الحسني الجديدي لن تكون سهلة.

وقال اللاعب في تصريح ل»الصباح»، إن «المباراة ستكون صعبة وقوية جدا. نحن ذاهبون إلى الجديدة للبحث عن الفوز، للارتقاء في سلم الترتيب».

وأضاف «أتمنى أن نكون في مستوى الثقة التي يضعها فينا المكتب المسير والجمهور. الفوز سيمنحنا شحنة كبيرة».

ويحتل نهضة الزمامرة المركز العاشر برصيد 25 نقطة، جمعها من فوزه في ست مباريات وتعادله في سبع.

حسن الرفيق (الزمامرة)