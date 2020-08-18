الداودية تستنجد بـ”الكوفر”

اختارت المغنية الشعبية زينة الداودية، أن تطل على جمهورها، مرة أخرى، بكوفر أغنية راي شهيرة، ويتعلق الأمر بأغنية ” وين راه القلب لي ينساك” ، للشاب حكيم.

فبعدما طرحت “كوفر” أغنية “تمنيت الموت” للشابة ليال، وكوفر أغنية “بلاك”، عادت مرة أخرى، لطرح أغنية أخرى راي، الأمر الذي أثار استغراب بعض متابعيها، إذ تساءل بعضهم عن سبب هذا الاختيار، سيما أن في رصيدها الكثير من الأغاني، التي عرفت نجاحا كبيرا، ولا تحتاج إلى إعادة الأغاني بتوزيع جديد.

وكتبت الداودية تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها ” أغنية وين راه القلب لي ينساك أغنية قريبة من قلبي نتمناها تعجبكم بصوتي”، وهي التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين.

إ.ر