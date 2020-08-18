18 شهرا لـ “الشاوني”

ضبط متلبسا بحيازة كيلوغرام من الشيرا

طوى القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، صفحات الملف عدد 20/1310، وأدان مروجا للمخدرات، من مواليد 1993 بشفشاون، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، مع تغريمه 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل التحرش الجنسي وحيازة وترويج المخدرات.

لم يكن يخطر على بال المتهم(ي.ح)، الملقب بـ”الشاوني”، متزوج وأب لابنين، أن مضايقته لفتاة قاصر والتحرش بها بالشارع العام، على مرأى ومسمع من مجموعة من المارة، سيجران عليه وأفراد أسرته الصغيرة الويلات، على بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ليتحول حلمه في مراودة المتحرش بها عن نفسها إلى الحلول”ضيفا” على”جيول” ولاية الأمن بمكناس، للبحث معه حول جريمتين يعاقب عليهما القانون الجنائي.عقارب الساعة تشير إلى الخامسة عصر يوم شديد الحرارة، عندما استنجدت فتاة، على مشارف تجزئة أم الربيع بحي برج مولاي عمر الهامشي، ببعض أبناء حارتها، بعد تعرضها لتحرش جنسي لفظي وللمضايقة من قبل المتهم.

لم يتأخر أبناء التجزئة لحظة في الاستجابة إلى طلب نجدة الفتاة، ما جعل المتحرش يطلق ساقيه للريح، رغبة منه في الفرار بجلده، غير أن محاولته باءت بالفشل، بعدما نجح المتدخلون، ضمنهم ابن خال الفتاة، في مطاردته وشل حركته، قبل أن يربط أحدهم الاتصال بالشرطة لإشعارها بالواقعة.

لم تمر أكثر من 25 دقيقة حتى حل طاقم أمني بالمكان، وعمل على اقتياد المتحرش إلى مقر مصلحة المداومة، قبل أن يلتحق بهم والد الفتاة، وبرفقته ابنته، لتقديم شكاية في الموضوع.

بعد إخضاع الموقوف لجس وقائي، عثر بحوزته على كيس بلاستيكي، وبداخله عشر صفائح من مخدر “الشيرا”، استقر وزنها في كيلوغرام واحد، أفاد بشأنها أنه جلبها من منطقة باب برد بشفشاون، بغرض إعادة ترويجها بالعاصمة الإسماعيلية للراغبين فيها، خاصة المروجين الصغار بحي برج مولاي عمر.

وصرح أنه بعد انقطاعه عن الدراسة من مستوى السابعة ابتدائي، قرر الاشتغال مياوما في المجال الفلاحي، غير أنه بعد مرور ثلاث سنوات لم يعد مدخول هذا النشاط كافيا لسد متطلباته الشخصية والأسرية، خصوصا بعدما أصبح ربا لأسرة متكونة من زوجته وابنيه. وأضاف أنه أمام هذا الوضع، فكر في البحث عن مصدر مادي بديل يتحصل من ورائه على المال، ليقرر ولوج ميدان ترويج المخدرات، على غرار بعض أبناء بلدته، الذين يكسبون أموالا مهمة تمكنهم من العيش في رغد، مفيدا أنها المرة الأولى التي يجلب فيها كمية من المخدرات إلى مكناس بغرض إعادة ترويجها.

خليل المنوني (مكناس)