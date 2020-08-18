حين تحدت العواطف النزعة القبلية

ليلى الجزائرية… نجمة مغاربية في الشرق 1

كان ظهورها خاطفا في السينما العربية إلى جانب أسماء فنية، أمثال فريد الأطرش وأنور وجدي وصباح ونور الهدى وعبد السلام النابلسي، لم يتعد بضع سنوات خلال النصف الأول من الخمسينات، لكنه كان كافيا لينقش اسمها بأحرف من ذهب. “ليلى الجزائرية” اسم من زمن السينما الفضية اختارت الانزواء في فترة مبكرة مبتعدة عن الأضواء والشهرة، بعد أن رأت في ارتباطها بالنجم الكروي الراحل عبد الرحمن بلمحجوب ما يغنيها عن كل هذا. عبر هذه الحلقات تبحر معكم “الصباح” في ذكريات ليلى الجزائرية وتستحضر قصصا وأسرارا تنشر لأول مرة عن علاقتها بفريد الأطرش، الذي خصها بمعزوفة تحمل اسمها، ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأنور وجدي ويوسف وهبي وصباح ونور الهدى وتحية كريوكا ومحمد فوزي وعبد السلام النابلسي ومحمد فويتح وسليم الهلالي وبقية نجوم الزمن الجميل.

إعداد: عزيز المجدوب

نشأت وسط عائلة محافظة أفرادها يرتبطون في ما بينهم بعلاقات مصاهرة مغلقة

حين أطلقت صرختي الأولى التي استقبلت بها أولى نسمات الحياة، في أحد أيام 1930، وجدت نفسي وسط أسرة عريقة من الشرفاء الجزائريين بولاية “الشلف” التي تقع في منطقة وسطى ما بين وهران والجزائر العاصمة، وتبعد عن كليهما بحوالي مائتي كيلومتر.

اتسمت هذه المنطقة بتاريخها العريق في مواجهة الاستعمار الفرنسي، بحكم أنها منطقة عبور بين الوسط والغرب، وعرفت استقرار الكثير من العائلات الفرنسية بها بعد استتباب الاستعمار وتحكمه في الجزائر.

نشأت وسط عائلة محافظة تدعى بوكطاية، وكان أفرادها يرتبطون في ما بينهم بعلاقات مصاهرة مغلقة كأن يتزوجوا أبناء وبنات عمومتهم.

إلا أن والدتي شذت عن هذه القاعدة وتزوجت رجلا من خارج عائلتها، ورغم أنه سليل عائلة ميسورة أهلها يشتغلون بالفلاحة، إلا أن هذه الزيجة لم تكن لتمر دون أن تخلف رجة في الوسط القبلي الذي ينتميان إليه.

كان جدي لأمي، قائد المنطقة، أول المعارضين لهذا الزواج إذ لم يتقبل تمرد ابنته “نادية” عن أعراف القبيلة وترتبط بشاب من خارجها، فكان التفكير بإجهاض هذه العلاقة بأية طريقة، حتى ولو أدى ذلك إلى الثأر أو ما شابه ذلك.

لحسن حظ المعارضين، ولسوء حظ الزوجين، لم يعمر زواجهما طويلا، إذ سرعان ما تفجرت الخلافات بينهما، بسبب تصلب مزاج والدي “القبايلي” وتشدده، إذ كان يفرض على والدتي العودة إلى بلدتها والاستقرار بها، كما بدأت تطفو على السطح خلافات شخصية بخلفية قبلية سرعان ما نسفت الزواج ليحدث الطلاق. بعد سنوات، انتصرت فيها النزعة القبلية على المشاعر النبيلة التي ربطت الشابين.

بعدها ستقرر والدتي السفر إلى إيطاليا حيث التحقت بشقيقاتها،رغم أنني لم أرافقها إلا أنني حافظت على علاقتي بها وكنا نتبادل الزيارات، إلا أن كثيرا من الأسباب ساهمت في تجميد هذه اللقاءات حتى أن المسافة بيني وبينها ازدادت والهوة اتسعت ولم يعد حبل الوصال مشدودا بيننا. وهكذا نشأت محرومة منذ سن مبكرة من حنان الأم وقربها، ورغم أن عائلة والدي حاولت ما أمكن تعويض هذا الغياب، إلا أن جرحه ظل مثل ندب غائر في نفسيتي.