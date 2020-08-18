منتحل صفة موظف “ديستي” أمام القضاء

أحيل الاثنين الماضي على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة في جلسة أولى، شخص في الثلاثين من العمر سبق أن اشتغل بوجدة سمسار عقارات من بين مهن أخرى مختلفة، وكيفت المتابعة بتهم النصب واستعماله وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وذلك طبقا للفصلين 540و381 من القانون الجنائي.

وتم تأجيل النظر في الملف لجلسة أمس (الاثنين)، مع رفض السراح المؤقت في حقه، وجاءت إحالة الظنين على أنظار العدالة بعد اعتقاله خلال الشهر الماضي بناء على شكاية من أربعة ضحايا مفترضين، كان يزورهم باستمرار بإحدى الزوايا الدينية خارج المدينة والتي ينتمون إليها كلهم، فادعى أنه موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بDST وأنه قادر على تشغيلهم بالديار الفرنسية لأنه على علاقة بأصدقاء يهود فرنسيين، كما ادعى أن هؤلاء الأصدقاء اليهود نافذون وعلى مستوى عال من الأهمية، وسيقومون بتشغيلهم، كما سيساعدونهم على الحصول على الجنسية الفرنسية بعد مدة وجيزة، حسب زعمه، وذلك مقابل مبالغ تتراوح بين الاثني عشر مليون سنتيم والعشرين، مع إمكانية دفعها على ثلاثة أقساط كما قال، غير أن احد المشتكين أفاد جازما في شكايته أن الظنين أخبره أنه من المقربين من القصر الملكي، وهو الأمر الذي استنفر مصلحة الشرطة القضائية بوجدة كي تضع اليد في استعجال على الظنين. وعقب الشكاية تحركت عناصر الشرطة القضائية لمباغتة الظنين، ثم جرت عقب ذلك عملية تفتيش للمنزل الذي يقيم فيه الموقوف، غير أنها لم تسفر عن شيء، باستثناء الحجز على هواتفه الخاصة لفائدة التحقيقات اللاحقة ولغاية استكمال حلقات البحث الجنائي.

ويحتمل مصدر تحدث ل”الصباح”، أن الظنين لا يعمل بمفرده، بل ضمن شبكة متعددة الأطراف، لأنه كان كثير التنقل خارج مدينة وجدة، ودعا كذلك أحد المشتكين إلى التنقل معه إلى إحدى المدن المغربية الكبرى قصد”إتمام ملف التشغيل” والاطلاع على تفاصيل “الكونطرا” مع شخصيات هامة كما زعم.

محمد المرابطي (وجدة)