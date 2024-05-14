كوكايين يطيح بمقدم شرطة في الناظور

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بتطوان يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن تنفيذ هذه العملية الأمنية جرى بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من ضبط المشتبه فيهما بمدخل مدينة العروي مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة رباعية الدفع وبحوزتهما تم حجز عشر صفائح من مخدر الكوكايين، بلغ مجموع وزنها 11 كيلوغرام و 330 غراما من هذه المادة المخدرة.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه به الثاني في قاعدة بيانات الأمن الوطني، وفق المصدر ذاته، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة في حق الشرطي الموقوف طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

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