بالفيديو..التويمي رئيسا لمقاطعة مرس السلطان خلفا لبودريقة

تم، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب محمد بنجلون التويمي، رئيسا لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، خلفا لمحمد بودريقة، الذي جرى عزله من قبل القضاء ووزارة الداخلية.

وحظي التويمي، المرشح الوحيد لرئاسة المقاطعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتصويت بالإجماع، بما مجموعه 17 صوتا من أصل 20، امتنع 3 منهم عن التصويت.

أما بالنسبة لنواب الرئيس، فتم انتخاب محمد السلامي، نائبا أولا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونجية مغراوي، نائبة ثانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، وحسن الصويب عن حزب الاستقلال، نائبا ثالثا، ثم حنان العمراني، نائبة رابعة للرئيس عن حزب “الأحرار”، وكلا من صلاح المعروفي، ورشيد بوحوس، كاتبا ونائبه على التوالي.

وجرت انتخابات مكتب مجلس المقاطعة في دورة استثنائية، بناء على القرار العاملي عدد 08 بتاريخ 07 ماي 2024 القاضي بحل المكتب السابق، بسبب معاينة انقطاع رئيسه، محمد بودريقة، عن مزاولة مهامه مع ما يترتب عنه من آثار قانونية.

يسرى عويفي

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