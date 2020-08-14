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أخبار 24/24

الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 1306 حالات جديدة

منذ 7 ساعات
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النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الجمعة:

– تسجيل 1306 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة شفاء، و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 39 ألفا و 241 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 27 ألف و 644 حالة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 611 حالة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 109
الدار البيضاء – سطات 397
طنجة – تطوان – الحسيمة 129
مراكش – أسفي 312
فاس – مكناس 198
بني ملال – خنيفرة 60
الشرق 27
درعة – تافيلالت 53
سوس – ماسة 10
كلميم – واد نون 5
العيون – الساقية الحمراء 2
الداخلة – واد الذهب 5

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

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