العطلة تؤجل ملف الكمامات المزورة

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، تأجيل ملف الكمامات المزورة الذي يتابع فيه نجل النقيب زيان و11 متهما آخر من بينهم نجل الحقوقي عبد العزيز النويضي، إلى 15 شتنبر المقبل، لوجود القاضي المكلف بالملف في عطلة.

ولم يتقبل محامو المتهمين استمرار التأخيرات المتكررة في الملف التي اعتبروها محاولة للتمطيط في عمر الملف.

القضية التي تفجرت في أبريل الماضي بعد شكاية تقدمت بها مصحة خاصة بمراكش بشكاية ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال من طرف شبكة إجرامية ضمنها ابن النقيب زيان.

وقالت المصحة، إنها اتفقت مع هؤلاء الأطراف من أجل تزويدها بكمامات طبية ذات جودة عالية من المفترض أنها مستوردة من الخارج، قبل أن يتبين لها أن الكمامات مزيفة ولا تخضع للشروط الصحية الدقيقة.

وتابع قاضي التحقيق المتهمين في الملف من أجل المشاركة في النصب والمشاركة في تزييف علامة تجارية وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة وغير مطابق للالتزام العام لسلامة المنتجات والقيام عمدا ببيع المنتجات تحت علامة مزيفة وعرضها للبيع وصنع وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة وغير مطابق للالتزام العام لسلامة المنتجات.

ويتابع في الملف 12 متهما بينهم خياط يبلغ من العمر 70 سنة، وصاحب مطبعة، ونجل النقيب زيان، وكذا نجل المحامي والحقوقي النويضي، ومناديب أدوية وآخرون.

كريمة مصلي