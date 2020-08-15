حاسوب للبيع عبر النت يفك لغز سرقة

توصلت مصالح الدرك الملكي بأوناغة بإقليم الصويرة، صباح أمس (الجمعة)، إلى الخيط الأول لفك لغز سرقة تعرض لها مشروع سياحي تابع لمستثمر أجنبي من جنسية سويسرية، خلال فترة عيد الأضحى.

وذكرت المصادر أن الضحية فوجئ بأحد مسروقاته وهو عبارة عن حاسوب من النوع الرفيع، معروض للبيع في أحد مواقع بيع الأجهزة الالكترونية المستعملة على الانترنت، قبل أن يخطر مصالح الدرك بالموضوع.

وأضافت المصادر أن عناصر الدرك التي كانت قد بدأت تحرياتها في موضوع السرقة، منذ أسبوعين، توصلت إلى هوية البائع

وكان المشروع السياحي للمستثمر السويسري، والموجود بجماعة أوناغة التي تبعد عن الصويرة بحوالي 30 كليومترا، تعرض للسرقة عن طريق التسلق والكسر، إذ تسلل الفاعلون إلى داخله واستولوا على مجموعة من الأغراض الثمينة، من بينها الحاسوب الشخصي لصاحب المشروع.

ورغم حضور عناصر الدرك الملكي إلى مكان وقيامها بتحريات ميدانية من أجل تحديد هوية الفاعل من قبيل رفع البصمات، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة، إلا أن هذه الإجراءات لم تمكنهم من التوصل إلى نتيجة لأول وهلة، قبل أن يتوصلوا إلى ذلك عن طريق انكشاف أمر السرقة عبر محاولة بيع المسروق عن طريق النت.

عزيز المجدوب